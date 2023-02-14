Песков высказался о способностях иностранных наемников в Украине
2023-02-14 14:23
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о способностях иностранных наемников в Украине.
Прибывающие в Украину иностранные наемники не способны изменить переломить ход специальной военной операции, а лишь причиняют страдания народу Украины, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"То, что нашим военнослужащим в Украине приходится слышать иностранную речь, это не секрет. Способно ли это изменить ход боевых действий? Нет. Не способно", - сказал он.
Накануне министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что не видит проблемы в участии польских наемников в вооруженном конфликте в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев