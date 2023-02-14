В парламенте России призвали коллег по всему миру дать оценку деятельности лабораторий США
Государственная Дума РФ призвала обнародовать сведения о деятельности американских медико-биологических лабораторий.
В российском парламенте принято обращение к парламентам государств мира, которое касается военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на территориях других стран.
Российские парламентарии отмечают, что за пределами США организовано более 400 биолабораторий, которые осуществляют деятельность под контролем Америки.
В них накапливаются опасные патогенные микроорганизмы, которые изучаются сотрудниками научных центров, считают в российском парламенте.
Депутаты призвали парламентариев зарубежных государств обратить на проблему особое внимание и требовать от властей США обнародования информации о том, чем занимаются их медико-биологические лаборатории.
Опубликовано: Наталья Замечалова