В парламенте России призвали коллег по всему миру дать оценку деятельности лабораторий США

Государственная Дума РФ призвала обнародовать сведения о деятельности американских медико-биологических лабораторий.

В российском парламенте принято обращение к парламентам государств мира, которое касается военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на территориях других стран.

Российские парламентарии отмечают, что за пределами США организовано более 400 биолабораторий, которые осуществляют деятельность под контролем Америки.

В них накапливаются опасные патогенные микроорганизмы, которые изучаются сотрудниками научных центров, считают в российском парламенте.

Депутаты призвали парламентариев зарубежных государств обратить на проблему особое внимание и требовать от властей США обнародования информации о том, чем занимаются их медико-биологические лаборатории.