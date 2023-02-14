Ученые придумали чудо-хлеб, который позволит не переедать

Приготовленный по-новому рецепту продукт снижает сахар в крови и защищает от лишних килограммов.

Специалисты Королевского колледжа Лондона и Института бионаук Квадрам заменили в хлебе пшеничную муку на нутовую и изучили реакцию на него человеческого организма, сообщает Вокруг света.

Как выяснилось, добавление цельнозерновой нутовой муки повышает секрецию кишечных гормонов, которые вызывают чувство насыщения. Люди дольше себя чувствовали сытыми, у них также понижался уровень сахара в крови.

В новом исследовании ингредиент добавили в обычный хлеб - вместо пшеничной муки, в пропорциях 30% и 60%. В одну партию (для контрольной группы) ее не добавляли совсем. В экспериментах участвовали добровольцы, которые ели хлеб, после чего сдавали образцы крови для анализа.

«Хлеб с 60 процентами порошка вызвал значительное повышение и высвобождение анорексигенных гормонов, а также передачу сигналов сытости в мозг из кишечника», - рассказал английский ученый Питер Эллис.

А хлеб с 30-процентной клетчатой нутовой муки снизил в крови уровень глюкозы на 40 процентов по сравнению с обычным хлебом.