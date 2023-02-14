Военная хунта Мьянмы планирует раздать оружие «лояльным» гражданам

Издание «Мьянма сейчас» сообщает о планах военной хунты страны разрешить ношение оружия «лояльным» гражданам.

Правящая в Мьянме военная хунта, сталкивающаяся с проблемой растущего движения вооруженного сопротивления, планирует разрешить ношение оружия всям лояльным гражданам, сообщает издание "Мьянма сейчас".

Министерство внутренних дел также планирует наделить таких граждан полномочиями принимать исчерпывающие меры по пресечению "посягательства на государственную собственность".

Военная хунта пришла к власти в Мьянме в 2021 году после свержения избранного гражданского правительства.