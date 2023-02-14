Песков: наличие иностранных наёмников в Украине не изменит ход спецоперации
2023-02-14 14:35
Дмитрий Песков считает, что иностранные наёмники в рядах украинской армии не помешают войскам РФ успешно завершить СВО.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что российские войска, находящиеся в зоне боевых действий на территории Украины, часто слышат иностранную речь во время перехвата радиопереговоров, что свидетельствует о наличии иностранных наёмников в рядах украинской армии.
По мнению Пескова, присутствие зарубежных военных в Украине не изменит ход российской спецоперации, а лишь добавит страданий украинскому народу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей