Дмитрий Песков считает, что иностранные наёмники в рядах украинской армии не помешают войскам РФ успешно завершить СВО.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что российские войска, находящиеся в зоне боевых действий на территории Украины, часто слышат иностранную речь во время перехвата радиопереговоров, что свидетельствует о наличии иностранных наёмников в рядах украинской армии.

По мнению Пескова, присутствие зарубежных военных в Украине не изменит ход российской спецоперации, а лишь добавит страданий украинскому народу.