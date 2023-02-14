Путин присвоил наименование «гвардейский» 228-му мотострелковому полку армии РФ
2023-02-14 14:39
Владимир Путин наградил наименованием "гвардейский" ещё одно воинское подразделение в России.
14 февраля Владимир Путин подписал президентский указ, согласно которому 228-ой Ленинградско-Павловский краснознаменный полк вооружённых сил России получает почётное наименование "гвардейский" в связи с мужеством и героизмом личного состава данного подразделения, проявленного во время военных конфликтов.
Известно, что ранее Путин присвоил наименование "гвардейский" 121-му тяжёлому авиационному полку, а также 17-ой бригаде армейской авиации России и второму ОБрСпН.
Опубликовано: Ткачёв Андрей