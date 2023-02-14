Министр обороны ФРГ анонсировал поставку в Украину двух комплексов ПВО IRIS-T

Борис Писториус анонсировал поставку в Украину еще двух немецких комплексов ПВО IRIS-T.

Две немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T будут поставлены в Украину в следующие месяцы, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Планируем передать комплексы в течение текущих месяцев. Но вопрос зависит и от возможнстей оборонной индустрии", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности Швеции поставить в Украину аналогичные комплексы ПВО и ракеты к ним.