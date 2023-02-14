Министр обороны ФРГ анонсировал поставку в Украину двух комплексов ПВО IRIS-T
2023-02-14 14:41
Борис Писториус анонсировал поставку в Украину еще двух немецких комплексов ПВО IRIS-T.
Две немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T будут поставлены в Украину в следующие месяцы, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Планируем передать комплексы в течение текущих месяцев. Но вопрос зависит и от возможнстей оборонной индустрии", - сказал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности Швеции поставить в Украину аналогичные комплексы ПВО и ракеты к ним.
Опубликовано: Максим Алексеев