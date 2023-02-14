Писториус: Германия не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что боевые действия в Украине завершатся нескоро.

14 февраля новый министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что не считает возможным скорое завершение полномасштабных боевых действий на территории Украины. Также Писториус признал, что в настоящий момент остаётся неизвестным, кто выйдет победителем из данного противостояния.

Также Борис Писториус выразил уверенность, что без поставок боеприпасов украинским войскам со стороны блока НАТО подразделения ВСУ могут потерпеть поражение.