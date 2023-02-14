Писториус: Германия не верит в скорое завершение конфликта на Украине
2023-02-14 14:49
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что боевые действия в Украине завершатся нескоро.
14 февраля новый министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что не считает возможным скорое завершение полномасштабных боевых действий на территории Украины. Также Писториус признал, что в настоящий момент остаётся неизвестным, кто выйдет победителем из данного противостояния.
Также Борис Писториус выразил уверенность, что без поставок боеприпасов украинским войскам со стороны блока НАТО подразделения ВСУ могут потерпеть поражение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей