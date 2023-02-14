Макаревича обвиняют в пиаре на ситуации с увольнением Ахеджаковой

Лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича обвиняют в желании попиариться на ситуации с увольнением Лии Ахеджаковой.

Факт увольнения актрисы Лии Ахеджаковой из театра "Современник", которому знаменитость отдала 50 лет жизни, стал самым обсуждаемым в культурной среде.

Макаревич в стороне не остался, сделав репост публикации в Телеграм-канале, где содержался призыв поддержать пожилую артистку, который был размещен на сайте американской онлайн-платформы для петиций Change.org.

Оказалось, что платформа никакой юрсилы не имеет. По этой причине соотечественники и обвинили Макаревича в том, что тот просто желает таким образом напомнить о себе.