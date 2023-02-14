Reuters: Европа поняла, что помогает Украине в ущерб собственной безопасности
2023-02-14 15:01
Агентство Reuters пишет, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, что если бы вдруг Евросоюзу пришлось воевать с Россией, то отдельные европейские страны остались бы без боеприпасов в считанные дни.
Поставки оружия и боеприпасов Киеву максимально истощили запасы западных государств. Есть слабые места и в цепочках поставок, отмечает агентство.
Только Соединенные Штаты Америки за год СВО передали ВСУ военной помощи на сумму более $30 млрд, в том числе, было поставлено около одного миллиона боевых снарядов.
Также Франция занимается постоянным наращиванием оборонного производства с целью обеспечить Украину необходимым вооружением. Только в текущем году в стране будет произведено боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.
Опубликовано: Наталья Замечалова