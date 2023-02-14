Венди Митчелл, женщина с деменцией, рассказала, каково это - жить с таким диагнозом

Бывшему менеджеру NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста. Уже более 8 лет женщина живет с диагнозом "деменция".

Прошло более восьми лет с тех пор, как у Митчелл, бывшего менеджера NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста.

К счастью, ее болезнь прогрессирует медленно: Митчелл все еще может самостоятельно жить в деревне в Восточном Йоркшире с помощью своих дочерей Сары и Джеммы, которые живут неподалеку.

Венди Митчел:

После того, как вы повесите трубку, я забуду наш разговор. На самом деле, я вообще забуду вас. Но я не забуду то, что вы заставили меня чувствовать. Это то, чего люди не понимают о человеке с деменцией. Эмоции все еще есть.

2 февраля была выпущена вторая книга Венди Митчел о деменции: "Что бы я хотела, чтобы люди знали о деменции".

Женщина рассказала о том, как живут люди с деменцией, вот несколько интересных цитат из ее рассказа.

Обнаружение не обязательно должно быть катастрофой

Что нужно людям с деменцией, так это помощь и поддержка, чтобы продолжать заниматься любимым делом – в моем случае, гулять по сельской местности.

Мое главное послание семье человека с деменцией: не отказывайтесь от нас!

Не ‘отключайте’ нас раньше времени

Заворачивание нас в вату позволяет слабоумию взять верх.Поэтому мой совет: даже если вашему родственнику с деменцией потребуется час, чтобы надеть пальто, позвольте ему это сделать.

Не бойтесь человека с деменцией

Так часто, когда я встречаю кого-то, я вижу страх на их лицах. Существует стигматизация, связанная с деменцией, и люди сразу переходят к конечным стадиям.

Они думают, что у вас не будет ни общения, ни талантов, ни навыков.В условиях карантина я могла подолгу гулять по своей деревне и фотографировать.

Я стала известна как “леди с камерой”. Люди сначала увидели мой талант, а не слабоумие.

Слова ‘поторопитесь’ вызывают панику

Всегда убедитесь, что вы говорите со своим любимым человеком, а не с болезнью.

Слова “поторопитесь” вызывают панику: мы не можем торопиться! Наш мозг не способен к многозадачности.

Вспомните, когда вы были учеником-водителем, и вам сознательно приходилось шаг за шагом думать, как водить машину. Это было утомительно. Вот каково это для человека с деменцией, 24/7.

Задавайте только один вопрос за раз

Позвольте нам заканчивать предложения, не дописывая их за нас, и не разговаривайте с нашими опекунами вместо нас, как будто нас там нет.

Если вы разговариваете со мной, не задавайте много вопросов подряд, потому что я запомню только последний, и на него я отвечу.

И, пожалуйста, не бойтесь тишины: тишина - друг человека с деменцией, она позволяет нам думать.

Пожалуйста, никогда не прекращайте разговаривать с нами или посещать нас

На поздней стадии деменции человек может потерять способность общаться. Но, пожалуйста, не прекращайте разговаривать с нами. Никто не знает, что происходит в голове этого человека.

Слабоумие не отнимет эмоций, оно отнимет только слова. Я никогда не забуду, что кто-то заставляет меня чувствовать.

Я счастлив с людьми, с которыми чувствую себя в безопасности – счастье ставит деменцию на место, – но если этот человек кричит или злится, я помню эти эмоции.

Я никогда не боюсь будущего. На самом деле, теперь я намного смелее

Раньше я боялся животных: кошек, пауков, мышей. Но слабоумие научило меня тому, что животные такие умные, они улавливают печаль и что человек хочет, чтобы его любили. Они дарят безусловную любовь.

Технология - мой спаситель

До того, как у меня была деменция, я даже не знал, что такое iPad. Но благодаря терпению моих дочерей я научилась - и технологии позволяют мне быть счастливой, живя одной.

Набор текста - это спасение от моей болезни - эта часть моего мозга не затронута: я могу печатать быстрее, чем говорить.

Это может показаться удивительным, но я люблю Twitter: это мой тихий мир общения. Тишина дает мне время подумать.

Знакомые предметы так важны для меня

В свободной спальне у меня есть ‘комната памяти’, увешанная фотографиями мест и людей, которых я люблю.

Когда я чувствую, что слабоумие берет верх, я иду и сажусь в своей комнате памяти, и я не могу не улыбнуться.

Этот момент может быть не очень хорошим, но следующий может быть замечательным

Слабоумие научило меня останавливаться, смотреть и наслаждаться тем, что передо мной, наслаждаться тем, что происходит ‘сейчас’.

Красота есть в простых вещах, от птицы на дереве до предмета, который вы любите. Никогда не отказывайтесь от себя – другие сделают это за вас.