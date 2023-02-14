Венди Митчелл, женщина с деменцией, рассказала, каково это - жить с таким диагнозом
Бывшему менеджеру NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста. Уже более 8 лет женщина живет с диагнозом "деменция".
Прошло более восьми лет с тех пор, как у Митчелл, бывшего менеджера NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста.
К счастью, ее болезнь прогрессирует медленно: Митчелл все еще может самостоятельно жить в деревне в Восточном Йоркшире с помощью своих дочерей Сары и Джеммы, которые живут неподалеку.
Венди Митчел:
После того, как вы повесите трубку, я забуду наш разговор. На самом деле, я вообще забуду вас. Но я не забуду то, что вы заставили меня чувствовать. Это то, чего люди не понимают о человеке с деменцией. Эмоции все еще есть.
2 февраля была выпущена вторая книга Венди Митчел о деменции: "Что бы я хотела, чтобы люди знали о деменции".
Женщина рассказала о том, как живут люди с деменцией, вот несколько интересных цитат из ее рассказа.
Обнаружение не обязательно должно быть катастрофой
Что нужно людям с деменцией, так это помощь и поддержка, чтобы продолжать заниматься любимым делом – в моем случае, гулять по сельской местности.
Мое главное послание семье человека с деменцией: не отказывайтесь от нас!
Не ‘отключайте’ нас раньше времени
Заворачивание нас в вату позволяет слабоумию взять верх.Поэтому мой совет: даже если вашему родственнику с деменцией потребуется час, чтобы надеть пальто, позвольте ему это сделать.
Не бойтесь человека с деменцией
Так часто, когда я встречаю кого-то, я вижу страх на их лицах. Существует стигматизация, связанная с деменцией, и люди сразу переходят к конечным стадиям.
Они думают, что у вас не будет ни общения, ни талантов, ни навыков.В условиях карантина я могла подолгу гулять по своей деревне и фотографировать.
Я стала известна как “леди с камерой”. Люди сначала увидели мой талант, а не слабоумие.
Слова ‘поторопитесь’ вызывают панику
Всегда убедитесь, что вы говорите со своим любимым человеком, а не с болезнью.
Слова “поторопитесь” вызывают панику: мы не можем торопиться! Наш мозг не способен к многозадачности.
Вспомните, когда вы были учеником-водителем, и вам сознательно приходилось шаг за шагом думать, как водить машину. Это было утомительно. Вот каково это для человека с деменцией, 24/7.
Задавайте только один вопрос за раз
Позвольте нам заканчивать предложения, не дописывая их за нас, и не разговаривайте с нашими опекунами вместо нас, как будто нас там нет.
Если вы разговариваете со мной, не задавайте много вопросов подряд, потому что я запомню только последний, и на него я отвечу.
И, пожалуйста, не бойтесь тишины: тишина - друг человека с деменцией, она позволяет нам думать.
Пожалуйста, никогда не прекращайте разговаривать с нами или посещать нас
На поздней стадии деменции человек может потерять способность общаться. Но, пожалуйста, не прекращайте разговаривать с нами. Никто не знает, что происходит в голове этого человека.
Слабоумие не отнимет эмоций, оно отнимет только слова. Я никогда не забуду, что кто-то заставляет меня чувствовать.
Я счастлив с людьми, с которыми чувствую себя в безопасности – счастье ставит деменцию на место, – но если этот человек кричит или злится, я помню эти эмоции.
Я никогда не боюсь будущего. На самом деле, теперь я намного смелее
Раньше я боялся животных: кошек, пауков, мышей. Но слабоумие научило меня тому, что животные такие умные, они улавливают печаль и что человек хочет, чтобы его любили. Они дарят безусловную любовь.
Технология - мой спаситель
До того, как у меня была деменция, я даже не знал, что такое iPad. Но благодаря терпению моих дочерей я научилась - и технологии позволяют мне быть счастливой, живя одной.
Набор текста - это спасение от моей болезни - эта часть моего мозга не затронута: я могу печатать быстрее, чем говорить.
Это может показаться удивительным, но я люблю Twitter: это мой тихий мир общения. Тишина дает мне время подумать.
Знакомые предметы так важны для меня
В свободной спальне у меня есть ‘комната памяти’, увешанная фотографиями мест и людей, которых я люблю.
Когда я чувствую, что слабоумие берет верх, я иду и сажусь в своей комнате памяти, и я не могу не улыбнуться.
Этот момент может быть не очень хорошим, но следующий может быть замечательным
Слабоумие научило меня останавливаться, смотреть и наслаждаться тем, что передо мной, наслаждаться тем, что происходит ‘сейчас’.
Красота есть в простых вещах, от птицы на дереве до предмета, который вы любите. Никогда не отказывайтесь от себя – другие сделают это за вас.
Опубликовано: Храмова Оксана