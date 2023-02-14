Молдова объявила о закрытии воздушного пространства до 16 февраля
2023-02-14 15:12
Правительство Молдовы объявило, что воздушное пространство страны закрыто для полетов.
Как сообщает молдавский телеграм-канал Moldova Libera, воздушное пространство страны закрывается до 16 февраля.
"Информацию о закрытии воздушного пространство нам официально подтвердили. Оно закрыто до 16:00", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что небо было закрыто по причине появления в небе над Молдовой разведывательного дрона.
Опубликовано: Николай Скира