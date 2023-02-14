Moldova Libera: Молдова объявила о закрытии неба над страной из-за российского дрона
2023-02-14 15:19
Воздушное пространство Молдовы закрыто по решению правительства страны до 16 февраля.
Молдавские средства массовой информации рассказывают о том, что правительство страны приняло решение закрыть воздушное пространство.
Такое решение якобы было принято из-за того, что в небе над Кишиневом был обнаружен разведывательный дрон.
"В Кишиневе был замечен разведывательный дрон, показывают радары. Предварительно, небо закрыли из-за этого. Официально информацию подтвердить пока не можем", - сообщает Moldova Libera.
Опубликовано: Николай Скира