Пуговка все-таки появится в новом сезоне сериала Папины дочки

21-летняя актриса Катя Старшова подтвердила тот факт, что ее героиня Пуговка все-таки появится в продолжении сериала "Папины дочки".

В новом сезоне "Папиных дочек" Пуговка (Полина) все-таки появится, но не будет одним из главных персонажей.

Акриса Екатерина Старшова, исполнившая эту роль в первой части сериала, рассказала, что ее героиня будет поводом поностальгировать, отсылом к воспоминаниям о детстве.

Зрителям же интереснее, по мнению знаменитости, будет наблюдать за новой семьей, главой которого станет "ботан" Веник.