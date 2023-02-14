РИА Новости: В небе на границе Китая и России замечено НЛО

Российские СМИ пишут об обнаружении неопознанных объектов в небе на границе РФ и Китая.

По заявлению российского информационного агентства РИА Новости, на границе между Российской Федерацией и Китаем были обнаружены неопознанные летающие объекты.

"НЛО теперь заметили над Китаем: о неопознанных светящихся шарах в соцсетях сообщили жители провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о начале военных учений в данном регионе от китайской стороны в последнее время не поступало.