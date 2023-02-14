Министр обороны Украины Резников озвучил имена новых заместителей

Глава оборонного ведомства Украины сообщил о наборе новых людей и назвал имена своих заместителей.

Министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Facebook назвал имена своих новых заместителей.

"Несколько слов об инициированных мной кадровых перестановках. Я пригласил в команду новых людей", - говорится в публикации.

В частности на должность первого заместителя подана кандидатура генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который в настоящий момент руководит обороной Киева.

Заместителем министра обороны по цифровому развитию Резников предлагает основателя фонда "Вернись живым" Виталия Денегу, а по евроинтеграции Андрея Шевченко, ранее занимавшего пост посла в Канаде.

Кандидатуры поданы на согласование президента Украины, после чего их утвердит правительство, пишет Резников.