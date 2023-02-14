СМИ: Ким Чен Ын хочет сделать свою дочь преемником на посту главы КНДР

Публицист Чон Сон Чжан утверждает, что Ким Чен Ын намеревается поставить свою дочь во главе Северной Корее после своего ухода из политики.

Во вторник политолог Чон Сон Чжан публично заявил, что глава правительства КНДР Ким Чен Ын всё чаще стал появляться на публике со своей несовершеннолетней дочерью Ким Чжу Э, беря её с собой на испытательные пуски ракет, демонстрируя ребёнку ядерный арсенал Северной Кореи.

По мнению Чжана, Ким Чен Ын намеревается сделать дочь своим преемником, о чём свидетельствует тот факт, что сам политик был назван преемником Ким Чен Ира, когда действующему главе КНДР было 10 лет.