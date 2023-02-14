Комсомольская Правда: США под видом НЛО скрывают последствия огромной экологической катастрофы
2023-02-14 15:42
Российские журналисты пишут, что в США могут пытаться скрыт огромных масштабов экологическую катастрофу.
Несколько дней назад в американском штате Огайо возле городка Восточная Палестина сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший опасные химикаты.
В результате мощнейшего взрыва в небо испарились тоны различных химических веществ. Это и могло вызвать иллюзию НЛО.
"В Конгрессе подозревают, что шумиха вокруг НЛО является просто прикрытием ЧП, которое произошло в Огайо неделю назад", - пишет КП.
Опубликовано: Николай Скира