Комсомольская Правда: США под видом НЛО скрывают последствия огромной экологической катастрофы

Российские журналисты пишут, что в США могут пытаться скрыт огромных масштабов экологическую катастрофу.

Несколько дней назад в американском штате Огайо возле городка Восточная Палестина сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший опасные химикаты.

В результате мощнейшего взрыва в небо испарились тоны различных химических веществ. Это и могло вызвать иллюзию НЛО.

"В Конгрессе подозревают, что шумиха вокруг НЛО является просто прикрытием ЧП, которое произошло в Огайо неделю назад", - пишет КП.