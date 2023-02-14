Пригожин заявил, что войска РФ не смогут взять Бахмут

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин высказался о боях, которые идут за Бахмут.

По словам Евгений Пригожина, ни о каком окружении Бахмута не может быть и речи. Он заявляет, что украинские войска постоянно пополняются резервами.

В ближайшее время этот населенный пункт не будет захвачен, считает Евгений Пригожин. Также он предложил всем желающим взять оружие и отправиться в бой.

Пригожин назвал бои за Бахмут настоящей мясорубкой, которая без остановки перемалывает людей.

"Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет", - заявил Пригожин.