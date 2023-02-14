Пригожин: войска России не смогут взять Артемовск в ближайшее время

Евгений Пригожин заявил о неспособности российской армии быстро освободить Артемовск.

Во вторник вечером основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что в ближайшее время войска России не смогут установить контроль над Артемовском в Донецкой Народной республики, поскольку к городу ежедневно пребывают от 300 до 500 бойцов ВСУ в качестве сил подкрепления.

По данным Пригожина, ежедневно украинские войска активизируются в разных участках Артемовска, также увеличивая плотность ведения артиллерийского огня.