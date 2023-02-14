Пригожин: Бои за Бахмут - это настоящая мясорубка

Евгений Пригожин рассказывает о том, что за Бахмут идут крайне тяжелые бои.

Глава ЧВК Вагнер заявил, что его подразделение ведут тяжелейшие бои за Бахмут. Каждый день украинские войска подтягивают подкрепления в количестве до 500 человек.

По словам Пригожина, в ближайшее время Бахмут не будет взят, так как там ведутся активные и тяжелые боевые действия.

"На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет", - заявил Пригожин.