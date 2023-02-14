Сеть «Связной» подаст заявление о банкротстве своей компании

Компания "Связной" намеревается подать заявление в суд с прошением о признании себя банкротом.

14 февраля на официальном сайте федерального ресурса России появилась информация о том, что отечественная компания " Связной" планирует обратиться в Арбитражный суд с просьбой о признании своего банкротства. К текущему моменту официальный сайт "Связного" уже не работает.

Примечательно, что кредиторами компании "Связной" значатся такие фирмы как Совкомбанк, ООО "Мерлион", Альфа-банк, ООО "РБ Факторинг" и "Вымпелком".