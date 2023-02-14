В Бразилии есть город, в котором разрешено жить только женщинам

Это не связано с феминистским движением, и здесь не запрещено заключать браки и рожать детей.

Этот удивительный город носит название Ноива-ду-Кордейро. Здесь царит полнейший матриархат, а мужчины посещают его только по строгому расписанию.

Город появился в конце 19 века благодаря одной юной особе. Ее имя - Мария Сеньоринья де Лима.

Она была изгнана из дома, а потом и из населенного пункта, где проживала со своим мужем. А причиной этого изгнания послужила измена: Мария не любила мужа, за которого была выдана насильно.

Она полюбила другого молодого человека и завела с ним роман. Но в те времена такое не прощалось.

Кроме того, что девушку изгнали из дома, ее и пять последущих поколений отлучили от католической церкви. Уйдя из дома, через некоторое время Мария де Лима организовала город, где каждая девушка и женщина могла бы чувствовать себя абсолютно безопасно и жить как считает нужным.

Так небольшой городок появился в 1891 году у подножия холмов в долине Бело. Первое время у Ноива-ду-Кордейро, что в переводе означает "Невеста Иисуса", была дурная репутация - считалось, что здесь живут женщины с низкой социальной ответственностью.

На самом деле это было совершенно не так. Сюда приезжали и приходили все представительницы прекрасного пола, которые нуждались в защите и понимании.

Сегодня в городе живут и работают примерно 600 женщин, причем двери их города по-прежнему открыты для всех желающих дам.

Жительницы города занимаются сельским хозяйством и шьют женское белье. Продукты своих трудов они продают в соседних поселениях.

С мужчинами им разрешено знакомиться по Интернету. Выходить замуж и рожать детей тоже можно, вот только мужчины имеют право навещать свои семьи лишь по выходным.

Мальчики, достигшие совершеннолетия, тоже обязаны покинуть город. Как правило, мужья и взрослые сыновья жительниц Ноива-ду-Кордейро проживают в соседних городах.