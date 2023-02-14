Пригожин назвал «чепухой» слухи о скором окружении Артемовска войсками РФ

Бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что войска России далеки от окружения Артемовска.

Создатель российской ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин пообщался с журналистами, сообщив, что освобождение Артемовска не следует праздновать заранее, поскольку группировка войск РФ пока не в состоянии окружить город. По данным Пригожина, на территории Артемовска идёт "тяжёлая мясорубка", результаты которой предсказать невозможно.

Также Евгений Пригожин утверждает, что подразделения ВСУ в Артемовске увеличили плотность своих ударов из артиллерии и ежедневно получают подкреплении в виде 300-500 новых бойцов.