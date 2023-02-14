Глава МВФ озвучила объем необходимой поддержки для экономики Украины

Для поддержания экономики Украины потребуется 40-48 миллиардов долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Украине потребуется от 40 до 48 миллиардов финансирования в этом году. В противном случает ее экономика не сможет нормально функционировать", - сказала она.