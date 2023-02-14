Глава МВФ озвучила объем необходимой поддержки для экономики Украины
2023-02-14 16:22
Директор-распорядитель МВФ назвала объем необходимой поддержки для экономики Украины.
Для поддержания экономики Украины потребуется 40-48 миллиардов долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Украине потребуется от 40 до 48 миллиардов финансирования в этом году. В противном случает ее экономика не сможет нормально функционировать", - сказала она.
В настоящий момент фонд совместно с правительством Украины совместно работает над программой финансирования в условиях ведения "военной экономики".
Опубликовано: Максим Алексеев