Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей на примере своей внучки Александры
2023-02-14 16:24
Певица Лариса Долина заявила, что дети звезд очень часто бывают закомплексованными.
67-летняя певица Лариса Долина высказалась, что дети известных артистов очень часто растут закомплексованными личностями.
Артистка объяснила, что наследникам звезд неприятно быть в тени известных родителей.
В пример исполнительница привела свою 11-летнюю внучку Александру, которая мечтает о карьере певицы, но уже сейчас понимает, что слава бабушки ей может помешать.
Опубликовано: Наталья Гончарова