Долина рассказала о комплексах детей знаменитостей на примере своей внучки Александры

Певица Лариса Долина заявила, что дети звезд очень часто бывают закомплексованными.

67-летняя певица Лариса Долина высказалась, что дети известных артистов очень часто растут закомплексованными личностями.

Артистка объяснила, что наследникам звезд неприятно быть в тени известных родителей.

В пример исполнительница привела свою 11-летнюю внучку Александру, которая мечтает о карьере певицы, но уже сейчас понимает, что слава бабушки ей может помешать.