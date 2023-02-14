«Шинник»: драку футболистов в отеле Турции начала украинская команда

Российский футбольный клуб "Шинник" выпустил пресс-релиз, раскрыв детали драки с украинскими футболистами в Турции.

14 февраля российский ФК "Шинник" опубликовал пресс-релиз, посвящённый драке с игроками украинского футбольного клуба "Минай", которая произошла в отеле турецкой Антальи. Пресс-служба "Шинника" утверждает, что россияне не являются инициаторами драки и были вынуждены заступиться за одноклубника, на которого напали игроки "Миная".

Позднее ряд турецких СМИ сообщил о намерении местной администрации переселить российских футболистов в другой отель для избежания новых столкновений с украинцами.