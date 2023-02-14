Молочников уверен, что Ахеджакова, Назаров и Филиппенко найдут свою публику вне России
2023-02-14 16:30
Режиссер Александр Молочников, пребывающий в США, высказался в поддержку таких артистов, как Лия Ахеджакова, Дмитрий Назаров, Александр Филппенко, которых не принимают соотечественники на фоне СВО.
Такие артисты, как Лия Ахеджакова, Дмитрий Назаров и Александр Филиппенко были уволены из своих театров из-за высказываний против СВО. Все они уехали за границу.
Известный режиссер Александр Молочников выразил надежду, что талантливейшие актеры найдут свою сцену за рубежом.
Кинодеятель убежден, что в их возрасте выход на сцену обладает терапевтическим эффектом, продлевающим жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова