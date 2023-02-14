Картина о группе Иванушки International выйдет в прокат в марте 2024 года

Продюсер картины об "Иванушках International" Дмитрий Пристасков рассказал, что вскоре будут запущены съемки полнометражного фильма о музыкальном коллективе, премьера которого намечена на 7 марта 2024.

Картина об известной российской группе "Иванушки International", которую планируют снимать в жанре road-movie, увидит свет 7 марта 2024, о чем сообщил продюсер киноленты Дмитрий Пристансков.

Пристансков рассказал, что съемки проекта будут проходить в период с августа по сентябрь. О том, кто будет сниматься в фильме, зрители узнают уже в апреле.

В основу сюжета картину ляжет история 3-ех подруг, обожавших в детстве группу "Иванушки International" и их хиты.