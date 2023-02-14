Издание "РИА Новости" сообщило о подготовке новой антироссийский провокации властями Украины при поддержке коллективного Запада.

14 февраля корреспонденты "РИА Новости" со ссылкой на гуманитарный штаб России сообщили, что администрация Киева готовит новую антироссийскую провокацию, собираясь объявить о том, что действия военных РФ на Чернобыльской атомной электростанции в 2022 году привели к значительному заражению территорий Украины.

По данным российского гумштаба, в провокации будут участвовать норвежские специалисты, которые исследовали радиационный фон возле Припяти, Киева и Бучи, составив поддельные протоколы о превышении его нормы.

В "РИА Новости" напомнили, что инспекции МАГАТЭ на территории Украины неоднократно заявляли об отсутствии утечек радиации в этой стране.