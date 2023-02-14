Звезда сериала Универ Гаврилов заявил, что продолжает дружить с Машковой, выступающей против СВО

2023-02-14 16:54

Актер Алексей Гаврилов выступает в поддержку СВО, но этот факт не мешает ему общаться с наследницей актера Владимира Машкова, актрисой Марией Машковой, критикующей действия российских властей в ситуации с Украиной.

Актер Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу Рудковского в сериалах "Универ" и "СашаТаня", выступает в поддержку СВО, но не прекращает общаться с коллегой по экрану Марией Машковой, придерживающейся противоположной позиции.

  • Изображение статьи

    Гаврилов рассказал, что познакомился с дочкой Владимира Машкова еще в школьные годы, когда они вместе играли в КВН и постоянно общались.

    Тогда Мария готовилась к поступлению в театральный, а Алексей последовал ее примеру.

Опубликовано: Наталья Гончарова









Новости СМИ2