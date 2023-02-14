Звезда сериала Универ Гаврилов заявил, что продолжает дружить с Машковой, выступающей против СВО
2023-02-14 16:54
Актер Алексей Гаврилов выступает в поддержку СВО, но этот факт не мешает ему общаться с наследницей актера Владимира Машкова, актрисой Марией Машковой, критикующей действия российских властей в ситуации с Украиной.
Актер Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу Рудковского в сериалах "Универ" и "СашаТаня", выступает в поддержку СВО, но не прекращает общаться с коллегой по экрану Марией Машковой, придерживающейся противоположной позиции.
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Гаврилов рассказал, что познакомился с дочкой Владимира Машкова еще в школьные годы, когда они вместе играли в КВН и постоянно общались.
Тогда Мария готовилась к поступлению в театральный, а Алексей последовал ее примеру.
Опубликовано: Наталья Гончарова