Киркоров выпустил саундтрек к фильму Лебедева Нюнберг под названием Если ты уйдешь

Сегодня, 14 февраля, как и обещалось, Филипп Киркоров выпустил композицию "Если ты уйдешь", которая стала саундтреком к картине Николая Лебедева "Нюнберг".

Исполнитель Филипп Киркоров выпустил новый клип на композицию " Если ты уйдешь", ставшей саундтреком к картине режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг".

Видео можно посмотреть на Ютуб-канале исполнителя. https://www.youtube.com/watch?v=ttkucpmSmJU&t=40s

В видео Киркоров - рассказчик. Артист предстает в кадре в непривычном для себя образе со светлыми волосами и голубыми глазами.

В клипе фигурируют актеры Сергей Кемпо и Любовь Аксенова, сыгравшие главные роли в проекте.

Премьера картины "Нюнберг" состоится 23 февраля.