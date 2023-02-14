Путин: Россия способна обеспечить права граждан несмотря на выход из ЕСПЧ

Владимир Путин утверждает, что выход России из ЕСПЧ не помешает правительству обеспечивать права населения страны.

14 февраля Владимир Путин провёл совещание с высокопоставленными представители российской судебной системы, где публично заявил, что обеспечение соблюдения прав россиян должно осуществляться на особом уровне. По мнению Путина, права российских граждан будут неизбежно соблюдаться государством несмотря на выход России из Европейского суда по правам человека.

Также Владимир Путин утверждает, что односторонний выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ вызван тем, что данная организация стала прибегать к политизированным решениям антироссийского характера.