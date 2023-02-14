Пригожин воздержался от оптимистичных прогнозов по окружению ВСУ в Бахмуте

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер»не верит в скорое окружение группировки ВСУ в районе Бахмута.

В районе Бахмута (рос. название - Артемовск) идут тяжелые бои и нет никаких предпосылок для окружения группировки украинской армии, заявил российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"В Бахмуте штурмуется дом за домом. Идут бои за каждый квадратный метр. Откуда берутся разговоры о каком-то окружении? Не понятно", - сказал он.

Евгений Пригожин назвал "чепухой" информацию о том, что якобы полторы тысячи военнослужащих ВСУ окружены в Парасковиевке. Бизнесмен отметил, что украинская армия подтягивает в город дополнительные резервы.

Ежедневно прибывает 300-500 новых бойцов, сообщил основатель ЧВК "Вагнер".