Пищеварение можно улучшить без врачей и таблеток

Существует несколько простых способов, которые помогают ускорить переваривание пищи.

Пищеварительная система очень важна для каждого человека: она отвечает за пополнение всех тканей и клеток питательными веществами и энергетическими материалами.

Вместо того, чтобы бороться с проблемами пищеварения при помощи таблеток, достаточно соблюдать несколько простых правил. Главное из них - хорошо пережевывать пищу, так как "быстрая" еда является причиной вздутия живота, газов и дискомфорта в желудке.

Также не рекомендуется запивать еду, так как жидкость разбавляет пищеварительные соки, тем самым замедляя процесс пищеварения. Если все-таки хочется пить, то нужно делать это маленькими глотками, понемногу, и вода должна быть теплой, а не холодной.

Еще одно условие налаживания процессов пищеварения - потребление достаточного количества богатых клетчаткой продуктов. Хотя клетчатка переваривается долго и сложно, она необходима организму для вывода из него токсинов и отходов.

Нормализации процесса пищеварения способствуют и регулярные физические нагрузки. Если нет возможности заниматься спортом, нужно чаще и активнее двигаться и ходить по нескольку часов в день.