ВСУ отрицают причастность в закрытии прохода к Артемовску для мирных граждан

Представитель ВСУ Сергей Череватый утверждает, что украинские войска не препятствуют проходу гражданских лиц к Артемовску.

Вечером вторника глава пресс-службы восточной группировки ВСУ Сергей Череватый публично заявил, что украинские военные не имеют отношения к закрытию прохода в Артемовск для мирных граждан. По данным Череватого, армия Украины лишь усложнила попадание гражданских лиц на территорию Артемовска.

При этом Сергей Череватый утверждает, что для проезда в город жители могут оставить заявку на сайте подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации.