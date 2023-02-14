Шесть суток на то, чтобы стать человеком: почему эмбрионы в пробирке способны жить только на протяжении шести суток

После оплодотворения в искусственных условиях у врача есть максимум шесть суток на то, чтобы перенести эмбрион в матку женщины: почему этот срок является критическим.

На данном этапе развития эмбриологии ученые и врачи могут поддерживать жизнь оплодотворенной клетки вне материнского тела на протяжении шести суток. Это связано с определенными этапами развития и деления клеток.

На 2-3 сутки начинается процесс дробления клетки, а на 4 идет этап компактизации. Следующие одни-двое суток являются критическими, поскольку эмбрион достигает стадии бластоцисты. В этот период он уже готов к переносу в матку.