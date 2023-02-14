Метод криоконсервации создает условия для того, чтобы женщина, планирующая позднюю беременность, могла стать матерью
Технология криоконсервации позволяет женщинам, которые хотят отсрочить родительство, стать матерями даже после окончания активного репродуктивного периода жизни.
Криоконсервации могут подвергаться как яйцеклетки, так и эмбрионы.
Ко второму варианту прибегают, если у женщины есть супруг или партнер, с которым они в дальнейшем планировали бы совместных детей. Существует и еще одна технология: консервация яичниковой ткани.
Данная методика более сложна, поскольку предполагает изъятие части яичника и оперативного вмешательства.
К ней прибегают в случаях, когда гормональная стимуляция овуляции для забора яйцеклеток небезопасна для здоровья женщины, а также, если существует ограничение по времени, как в случае, если у женщины диагностировано онкологическое заболевание.
В дальнейшем женщина может воспользоваться клетками, которые находятся в жидком азоте в лабораторных условиях при температуре -196 градусов. Храниться они могут десятки лет.
Опубликовано: Эльза Ли