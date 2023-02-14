Готка-фрик Бьянка превратилась в милую девушку, чтобы порадовать свою маму

Преображение 24-летней Бьянки растрогало ее мать, привыкшую к неформальному готическому внешнему виду дочери.

Бьянку воспитывала одна мама, и девушка рано почувствовала тягу к неформальной культуре. В 12 лет она сделала себе в ушах тоннели, а в 16 набила первую татуировку.

К 24 годам девушка покрыла тату и пирсингом почти все свое тело, но мама приняла ее такой, какая она есть. Бьянка решила на время преобразиться, чтобы мама увидела в ней милую девочку.

С помощью стилиста Бьянке закрасили татуировки, сняли пирсинг и превратили в нежную девушку со светлыми локонами в сарафане и туфлях на каблуках. Мама не смогла сдержать слез, увидев Бьянку совсем другой, но потом стала смывать ее макияж, ведь эта милая крошка не ее настоящая Бьянка.