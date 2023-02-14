Газманов рассказал, чем выгодны санкции Запада для него и других знаменитостей

Певец Олег Газманов нашел преимущества в том, что Запад ввел против него и его коллег санкции.

Олег Газманов сообщил, что тот факт, что против него введены санкции зарубежными государствами, никак не отразился на наполняемости залов на его выступлениях.

Артист похвастался, что выступал недавно в Королеве, до этого в Самаре и Волгограде, где в залах не было ни единого свободного места, что для певца самое главное.

Нахождение в западных санкционных списках исполнитель воспринимает как "знак качества".