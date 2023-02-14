Королева похвасталась, что любимый преподнес ей неожиданный подарок на 14 февраля

Наташа Королева призналась, что любимый муж Сергей Глушко (Тарзан) порадовал ее неожиданным презентом на День всех влюбленных.

Певица Наташа Королева рассказала мужу, что она шьет у своей подруги дизайнера Аники Каримовой концертный костюм с объемными рукавами, расшитый кристаллами.

Тарзан в честь Дня влюбленных, ничего не сказав жене, поехал к Каримовой и оплатил все расходы по наряду своей любимой.

Когда певица узнала об этом, была на седьмом небе от счастья.