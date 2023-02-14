Королева похвасталась, что любимый преподнес ей неожиданный подарок на 14 февраля
2023-02-14 17:45
Наташа Королева призналась, что любимый муж Сергей Глушко (Тарзан) порадовал ее неожиданным презентом на День всех влюбленных.
Певица Наташа Королева рассказала мужу, что она шьет у своей подруги дизайнера Аники Каримовой концертный костюм с объемными рукавами, расшитый кристаллами.
Тарзан в честь Дня влюбленных, ничего не сказав жене, поехал к Каримовой и оплатил все расходы по наряду своей любимой.
Когда певица узнала об этом, была на седьмом небе от счастья.
Опубликовано: Наталья Гончарова