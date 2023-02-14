Минобороны Норвегии передаст Украине танки Leopard и машины поддержки

Министр обороны Норвегии сообщил о планах по передаче Украине танков Leopard и машин поддержки.

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard, четыре машины поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов, заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

"Решение о передаче танков и машин поддержки было принято после диалога с другими европейскими странами. в Украине сложилась катастрофическая ситуация и все зависит от быстрой помощи Запада", - говорится в сообщении министра, размещенного на сайте ведомства.

Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что тип машин поддержки выделят исходя из потребностей Украины. Кроме того, Киев получит 25 миллионов долларов на закупку запчастей и боеприпасов.