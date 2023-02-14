Путин выразил соболезнования родным режиссера Абдрашитова, который ушел из жизни накануне

Глава России Владимир Путин не забыл выразить соболезнования семье умершего режиссера Вадима Абдрашитова.

Смерть режиссера Вадима Абдрашитова стала потерей для страны. Глава России Владимир Путин назвал ныне покойного подлинным корифеем отечественного кинематографа.

Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля на 79-м году жизни.

В траурной телеграмме, которая появилась на сайте Кремля, президент РФ выразил слова поддержки родным и близким кинодеятеля в связи с постигшим их горем.