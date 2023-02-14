Крайнова рассказала, как подралась с Ортман, которая запрещает ей теперь исполнять композиции группы Тутси

Экс-вокалистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова рассказала о драке с Ириной Ортман, которая угрожает ей судом за исполнение песен коллектива, который Крайнова покинула.

Солистка группы "Тутси" Ирина Ортман пригрозила судом бывшей коллеге по группе Анастасии Крайновой за то, что та незаконно исполняет песни из репертуара музыкального коллектива.

Крайнова высказалась по поводу за кулисами проекта "Ну-ка все вместе!". Певица заявила, что Ортман не является правообладателем композиций коллектива и не вправе кому-либо запрещать исполнять композиции "Тутси".

Анастасия вспомнила, что они даже подрались с Ириной однажды, когда обе выступали в составе группы.