Когда ты публичная личность, часто невозможно обойтись без косметических процедур

Мелкие дефекты лица и тела становятся более заметными на экране и не остаются незамеченными зрителями. Хотя многие знаменитости прибегают к пластическим операциям, но порой это доходит до крайностей.

Микки Рурк решил изменить свою внешность, чтобы соответствовать требованиям Голливуда, но к сожалению, это не принесло ему новых ролей, а только навредило его внешности.

Он провел множество операций, результаты которых, кажется, не удовлетворили ни его поклонников, ни самого актера.