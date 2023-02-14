Когда ты публичная личность, часто невозможно обойтись без косметических процедур
Мелкие дефекты лица и тела становятся более заметными на экране и не остаются незамеченными зрителями. Хотя многие знаменитости прибегают к пластическим операциям, но порой это доходит до крайностей.
Микки Рурк решил изменить свою внешность, чтобы соответствовать требованиям Голливуда, но к сожалению, это не принесло ему новых ролей, а только навредило его внешности.
Он провел множество операций, результаты которых, кажется, не удовлетворили ни его поклонников, ни самого актера.
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Донателла Версаче, возможно, не являлась классической красавицей, но ее внешность была гармоничной.
После нескольких операций ее внешность существенно изменилась, и она стала жертвой пластической хирургии.
Сама Донателла осознает негативный результат хирургических вмешательств.
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Американская светская львица Джоселин Вильденштейн известна своим изысканным образом жизни и пластическими операциями, на которые она потратила свыше 4 миллионов долларов.
Однако результаты этих операций, возможно, не соответствуют ожиданиям, и ее внешность не всегда выглядит привлекательно.
Тем не менее, она лидирует в списке самых "оперированных" знаменитостей.
Опубликовано: Антон Райт