Когда ты публичная личность, часто невозможно обойтись без косметических процедур

2023-02-14 18:14

Мелкие дефекты лица и тела становятся более заметными на экране и не остаются незамеченными зрителями. Хотя многие знаменитости прибегают к пластическим операциям, но порой это доходит до крайностей.

Микки Рурк решил изменить свою внешность, чтобы соответствовать требованиям Голливуда, но к сожалению, это не принесло ему новых ролей, а только навредило его внешности.

Он провел множество операций, результаты которых, кажется, не удовлетворили ни его поклонников, ни самого актера.

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    Донателла Версаче, возможно, не являлась классической красавицей, но ее внешность была гармоничной.

    После нескольких операций ее внешность существенно изменилась, и она стала жертвой пластической хирургии.

    Сама Донателла осознает негативный результат хирургических вмешательств.

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    Американская светская львица Джоселин Вильденштейн известна своим изысканным образом жизни и пластическими операциями, на которые она потратила свыше 4 миллионов долларов.

    Однако результаты этих операций, возможно, не соответствуют ожиданиям, и ее внешность не всегда выглядит привлекательно.

    Тем не менее, она лидирует в списке самых "оперированных" знаменитостей.

Опубликовано: Антон Райт









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