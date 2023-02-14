Самолет Элвиса Пресли, который в течение 40 лет был прикован к земле, продали с аукциона за 260 000 долларов

Самолет короля рок-н-ролла Элвиса Пресли был продан за 260 000 долларов после того, как он был прикован к земле на протяжении 40 лет.

Самолет легендарного Элвиса Пресли Lockheed 1329 Jetstar 1962 года, припаркованный в Международном воздушном центре Розуэлла в Нью-Мексико, был продан в день 88-й годовщины со дня рождения короля рок-н-ролла за 260 000 долларов с аукциона.

Единственная супруга покойного певца Присцилла Пресли присутствовала на аукционе Mecum Kissimmee Collector Car во Флориде 8 января и рассказала о любви своего покойного мужа к самолетам и авто.

Пресли приобрел этот самолет 22 декабря 1976 году за 840 000 долларов, чтобы перевозить своих артистов.