Писториус: Германия увеличит производство боеприпасов

Борис Писториус объявил, что оборонная промышленность Германии увеличит производство боеприпасов, сообщает dpa.

Выступая перед журналистами в Брюсселе в преддверии двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, Писториус подчеркнул растущие усилия России по "возвращению инициативы в Донбассе".

В настоящее время на Западе идет дискуссия о возможности передачи реактивных истребителей украинской армии. Пока только Нидерланды выразили готовность совершить такую ​​передачу.

Также во вторник Писториус сообщил, что Германия подписала контракты с производителями боеприпасов для ЗРК "Гепард", которые они поставляли Украине. Что касается других боеприпасов, то глава Минобороны Германии заявил, что ему "можно только попросить оборонную промышленность быстро увеличить производство".

Писториус также предупредил, что в свете "возможного риска эскалации» любые действия союзников по НАТО должны быть "тщательно сбалансированы".