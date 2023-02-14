Женщины продолжают улучшать свою внешность и гнаться за вечной молодостью

Именно возрастные изменения обычно и являются основными показаниями к выполнению эстетических пластических операций. Но, к сожалению, не все из них приносят пациентам желаемый результат.

Удаление комков Биша:

Ее главная цель — уменьшение объема щек и достижения вида «тургеневской девушки» с выраженными скулами. Нужно понимать, что жировые тела существуют у человека не просто так.

Одна из их главных функций — поддержка мягких тканей лица. Поэтому при удалении, вышерасположенные ткани средней зоны лица теряют опору.

У молодых пациенток процедура может пройти незаметно, у более возрастных такое вмешательство чаще всего заканчивается быстрым старением лица.

Удалять комки Биша не рекомендуется пациенткам старше 29 лет.

Эндопротезирование молочных желез:

Она же маммопластика — одна из самых популярных пластических операций. Прежде, чем решаться на такой шаг, всегда нужно помнить, что чем больше грудь, тем важнее ее поддерживать, иначе со временем она начнет опускаться и приобретет уже не такой идеальный вид.

Другой опасный момент — развитие капсулярной контрактуры. Грудь приобретет вид твердых шариков, расположенных под кожей.

Не исключено появление анимационной деформации — подвижности протезов при работе рук и напряжении мышц плечевого пояса.

Такое состояние ухудшает не только внешний вид, но и качество жизни пациентки и требует очередной операции.

Абдоминопластика:

Пластика живота — еще одна из наиболее часто выполняемых операций как в России, так и во всем мире. В результате нее хирург удаляет избытки кожи и жира живота и устраняет диастаз (растяжение белой линии живота, при котором увеличивается промежуток между прямыми мышцами — Прим. ред.).

Однако у операции может быть несколько эстетически неприятных последствий. Рубец — один из них.

Его длина зависит от количества лишней кожи и жира на животе. Как правило рубец расположен по верней границе зоны бикини. К тому же, в ходе операции пупок перемещается на новое место, из-за чего он не всегда смотрится естественно.

Любая операция влечет после себя изменение структуры и свойств мягких тканей нашего тела (например фиброз или рубцевание).

А многочисленная пластика приводит к тому, что человек приобретает характерный вид «оперированного» пациента. Во всех вещах хороша умеренность, и пластическая хирургия не исключение. Поэтому так важно перед операцией тщательно взвесить все «за» и «против», после чего принимать окончательное решение.