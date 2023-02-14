Только не подгузник: биолог предостерегла дачников от использования интернет-советов

Эксперт считает весьма сомнительным использовать памперсы в горшках с растениями вместо дренажа.

Биолог Галина Можаева в интервью АиФ назвала ошибочные советы, гуляющие в Сети, которые дачники берут на вооружение.

Специалист считает: подгузник на дне горшка - не самое рациональное решение. Для отведения избытка влаги при повышенной влажности почвы намного проще и дешевле уложить обычный дренаж - чтобы корни растений не подгнивали.

Еще одним странным советом эксперт считает полив растений из-под вареных овощей. "Пользы в этом решении нет, потому что после варки продуктов в жидкости не остается витаминов и ценных веществ", - сказала она.

Бесполезно также класть на дно горшков фильтры для кофе - для удержания субстрата внутри. С такой задачей, по словам биолога, намного лучше и эффективнее справятся осколки от разбитого глиняного горшка, дренаж или керамзит.

Можаева также призвала осторожно подходить к созданию над растением в горшке «теплицы» с помощью пластиковой бутылки без горлышка.

"Бутылкой растения на самом деле накрывают - но для того, чтобы уберечь растения от мороза. Нужно помнить, что при первых же лучах солнца надо убрать бутылку, иначе растение быстро сгорит", - подчеркнула Галина Можаева.