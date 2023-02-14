Europe 1: ВСУ ждет множество проблем из-за поставок западных танков

Europe 1 сообщает, что в ВСУ обеспокоены сложностями, связанными с предстоящими поставками западных танков.

Такую технику можно будет перевозить только ночью, чтобы избежать ее уничтожения российскими военными.

При этом требуется создать сложные логистические цепочки для ремонта танков, их снабжения топливом.

Также украинские военные сомневаются, что немецкие танки Leopard 1 будут по-настоящему полезны в боевых условиях.